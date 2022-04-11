Грабіжник того ж дня втік у сусідню Рівненську область, але там його затримали поліцейські

Луцький суд призначив вісім років ув'язнення 45-річному мешканцю Дніпропетровщини, який у січні пограбував літню жінку. Спершу він намагався виманити у неї гроші начебто на лікування для її сина. Але коли жінка зрозуміла, що розмовляє з шахраєм, чоловік побив її та забрав 10 тис. доларів.

Про вирок Луцького міськрайонного суду повідомила прес-служба прокуратури області в понеділок, 11 квітня. Слідство довело, що 28 січня чоловік напав на 65-річну мешканку Луцька у її помешканні. Спершу він намагався ошукати літню жінку за схемою «ваш родич у лікарні», проте потерпіла, яка вже була готова віддати йому 10 тисяч доларів на нібито необхідні її сину операції, викрила його шахрайські наміри.

Тоді зловмисник, який перебував у помешканні жінки в будинку на вулиці Шота Руставелі у Луцьку, вирвав з її рук гроші, кілька разів ударив кулаком в обличчя і втік. Затримали його того ж дня ввечері, у Рівненській області. На Сарненському стаціонарному посту поліцейські помітили чоловіка, який підходив під орієнтування.

Суд визнав його винуватим у порушенні ч.3 ст. 187 ККУ (грабіж, поєднаний з проникненням у житло) і призначив йому 8 років у тюрмі.