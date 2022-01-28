Школярка пішла з дому після сварки зі своєю матір'ю

У Житомирській області поліція знайшла зниклу 16-річну жительку Волині, яка пішла з дому 24 січня після сварки з мамою. До школи того дня вона не з'явилась та на зв'язок не виходила, тож поліція розпочала пошуки. Спершу її розшукували у Ковельському районі, але згодом стало відомо, що вона може перебувати на Житомирщині. Дівчину знайшли у лісозаготівельників, до яких вона попросилась, щоб заробити грошей.

Як повідомляв ZAXID.NET, 16-річна дівчина зникла у понеділок, 24 січня. Вона вирушила з села Кам'янка Ковельського району до школи в селищі Головне, але до навчального закладу так і не з'явилась. Протягом декількох днів вона не виходила на зв'язок.

У прес-службі поліції повідомили, що спершу правоохоронці шукали дівчину в Ковельському районі, але згодом надійшла інформація, що вона може перебувати на Житомирщині, відтак, пошуки розгорнули і там.

«Дехто говорив, що бачив дівчину, схожу за описом. Ми відпрацьовували так звані «притони», де збирається молодь, обходили будинки кожного села – і так майже дві доби», – розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Ковельського РУП Андрій Заньчук.

Дівчину знайшли у четвер, 27 січня, у Житомирській області за однією з адрес, де проживали заготівельники лісу. Школярка попросилась до них попрацювати, щоб заробити грошей. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції зазначили, що наразі невідомо, у якому саме населеному пункті знайшли школярку.

Дівчину доправили спершу в Ковельське відділення поліції, а згодом до навчального закладу. З матір'ю провели профілактичну бесіду, оскільки відомо, що саме через сварку з нею неповнолітня пішла з дому. Жінку притягнуть до відповідальності.