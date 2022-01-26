Дівчина проживає в селі Кам'янка Ковельського району, втім, протягом двох днів вона не виходить на зв'язок

Поліція Волині оголосила в розшук 16-річну уродженку Ковельського району Юлію Кармач, яка зникла 24 січня. Зранку вона поїхала до школи в селищі Головне, але туди так і не з'явилась. З тих пів дівчина на зв'язок не виходила, її місцеперебування невідоме. Правоохоронці просять очевидців, яким відомо, де перебуває дівчина, повідомити цю інформацію поліції.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, у понеділок, 24 січня, дівчина поїхала до школи в селищі Головне. Втім, до навчального закладу вона так і не з'явилась, а згодом не повернулась і додому в село Кам'янка Ковельського району. Де наразі перебуває 16-річна дівчина, невідомо.

Усіх, хто протягом останніх двох днів бачив дівчину, просять повідомити поліцію. «Прикмети: високого зросту, худої тілобудови, волосся русяве, довге, одягнена в куртку чорного кольору з капюшоном, довгу шапку білого кольору з рожевими смугами, джинси блакитного кольору, кросівки білого кольору», – інформує прес-служба.

Звернутись до поліції можна за номером 0660829408, 0955180859 або 102.