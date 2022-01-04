Про зникнення Юрія Дейчаківського заявила його дружина

Поліцейські Івано-Франківської області шостий день розшукують 30-річного франківця Юрія Дейчаківського. Дружина зниклого чоловіка повідомила, що 30 грудня він пішов з дому і по теперішній час його місцезнаходження невідоме, повідомила у вівторок, 4 січня, прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Івано-Франківські поліцейські оголосили в розшук місцевого мешканця Юрія Дейчаківського, про зникнення якого заявила дружина. «Чоловік 30 грудня близько 11 години пішов з дому та на теперішній час його місцезнаходження невідоме. Прикмети розшукуваного: ростом близько 180 см, стрижка коротка. Чоловік був одягнений у куртку зеленого кольору, чорні штани та чорні шкіряні черевики», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Юрій Дейчаківський працює менеджером з продажу у місцевій будівельній компанії «Вертикаль». За інформацією місцевого видання «Галка», нещодавно поблизу Львова знайшли машину зниклого чоловіка. Проте слідів, які дали б розуміння, де саме перебуває Юрій, наразі немає.