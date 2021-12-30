Чоловіка підозрюють у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах

У Івано-Франківську поліцейські оголосили в розшук 37-річного Дениса Сазоненка, який втік з зали суду. На околицях міста виставлені блокпости, поліцейські перевіряють транспортні засоби. Чоловіка підозрюють у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, повідомила у четвер, 30 грудня, прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Денис Сазоненко втік із приміщення суду після того, як суддя продовжив йому термін тримання під вартою. «30 грудня Івано-Франківським міським судом було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою мешканцю Львівщини, 1984 року народження. Він підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 15 , ч. 3 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) ККУ», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Підозрюваний, аби уникнути подальшого відбуття покарання втік із приміщення суду. За фактом втечі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України.