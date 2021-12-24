23-річний франківець попався з наркотиками після виклику поліцейських
Чоловік викликав поліцію, щоб заявити про викрадення телефона
У Івано-Франківську поліцейські випадково виявили наркотики у 23-річного чоловіка, який заявив про крадіжку телефона. Поліцейські прибули на виклик, але помітили, що заявник поводиться дивно. При обшуку у нього знайшли два пакети з наркотиками, повідомила у п'ятницю, прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області.
Про крадіжку телефона на вул. Залізничній у четвер, 23 грудня, поліцейським повідомив 23-річний чоловік. Заявник розповів, що, він задрімав у кафе, а коли прокинувся, то телефона у нього вже не було.
«Під час спілкування з поліцейськими чоловік помітно нервував та поводився дивно. Поліцейським здалося це підозрілим. Інспектори вирішили провести поверхневу перевірку. Відтак у 23-річного заявника виявили два пакетики з речовиною, ззовні схожою на наркотичну», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції.
Після обшуку, поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.