Поліцейським поведінка чоловіка здалась дивною і вони вирішили його обшукати

У Івано-Франківську поліцейські випадково виявили наркотики у 23-річного чоловіка, який заявив про крадіжку телефона. Поліцейські прибули на виклик, але помітили, що заявник поводиться дивно. При обшуку у нього знайшли два пакети з наркотиками, повідомила у п'ятницю, прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області.

Про крадіжку телефона на вул. Залізничній у четвер, 23 грудня, поліцейським повідомив 23-річний чоловік. Заявник розповів, що, він задрімав у кафе, а коли прокинувся, то телефона у нього вже не було.

«Під час спілкування з поліцейськими чоловік помітно нервував та поводився дивно. Поліцейським здалося це підозрілим. Інспектори вирішили провести поверхневу перевірку. Відтак у 23-річного заявника виявили два пакетики з речовиною, ззовні схожою на наркотичну», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції.

Після обшуку, поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.