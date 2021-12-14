За один день на водія патрульні склали два протоколи

У Івано-Франківську патрульні за один день двічі виявили одного й того ж 41-річного водія, який керував автомобілем під наркотиками. Перший раз автомобіль зупинили через технічну несправність. Виявивши, що водій перебуває під наркотиками, його відсторонили від керування. Через деякий час патрульні знову зупинили це ж саме авто, за кермом якого, знаходився той самий кермувальник.

Про водія, якого двічі впродовж доби зупиняли патрульні, прес-служба поліції повідомила у вівторок, 14 грудня.

«13 грудня, близько другої години ночі, на вулиці Української Дивізії патрульні звернули увагу на автомобіль Volkswagen, у якого була технічна несправність. Інспектори автомобіль зупинили та під час спілкування з водієм побачили ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти освідування чоловік відмовився. Інспектори склали на водія адмінматеріали та відсторонили від керування», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Івано-Франківської області.

Через деякий час вже іншому екіпажу патрульних знову зустрівся той самий автомобіль за кермом якого, знаходився той самий водій. Патрульні вдруге запропонували водію пройти освідування, на що чоловік погодився.

Результат експертизи – чоловік перебував у стані сп'яніння. У підсумку водій отримав два протоколи за ст.130 за керування у стані сп’яніння та відмову проходження огляду на стан сп’яніння.