Затриманим наркоторговцям загрожує до 12 років в'язниці

На Прикарпатті у Калуському районі поліцейські затримали групу наркоторговців. Четверо осіб на чолі з 27-річним калушанином виготовляли та продавали наркотики. Поліцейські вилучили майже 10 кг наркотиків та 50 кг прекурсорів, провівши одночасно більше десятка обшуків. В поліції повідомили, що вартість вилучених під час обшуків речовин становить від 15 до 21 млн грн. За скоєне затриманим наркоторговцям загрожує до 12 років в'язниці.

Про затримання групи наркоторговців, за якими стежили ще з літа 2021 року, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області у четвер, 9 грудня. За версією поліції наркобізнес організував раніше судимий 27-річний мешканець Калуського району. Для збуту наркотиків організатор залучив ще чотирьох чоловіків з Калуського району, двоє з яких також раніше судимі.

«Учасники угрупування виготовляли та збували клієнтам товар як з «рук в руки», так і через інтернет. Аби приховати злочинну діяльність, вони постійно змінювали місця схову наркотиків та маршрути перевезення. Правоохоронці провели одночасно понад 10 санкціонованих обшуків. Загалом вилучено майже 10 кг психотропної речовини, орієнтовно 50 кг прекурсорів, лабораторне обладнання, гроші, телефони, банківські картки і чорнові записи. Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» складає від 15 до 21 млн грн», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Наркоторговців затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.