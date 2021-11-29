З початку року зловмиснику вдалося продати лісу та лісоматеріалів на понад 2 млн грн

СБУ викрила на Прикарпатті незаконну схему експорту лісодеревини за кордон з використанням фіктивних документів. За версією правоохоронців, від початку року зловмиснику вдалося продати лісу та лісоматеріалів на понад 2 млн грн, повідомила у понеділок, 29 листопада, прес-служба управління СБУ у Івано-Франківській області.

Оперативники СБУ встановили, що до контрабанди лісу причетний підприємець з Івано-Франківської області. Чоловік, попри легальний бізнес, налагодив ще і схему нелегального експорту вирубаної на території області деревини.

«Щоб легалізувати незаконно зрубаний ліс, підприємець скуповував використані товарно-транспортні накладні для їх повторного використання. На підставі цих накладних отримував сертифікат про походження деревини, необхідний для її продажу за кордон. Під час огляду вантажу, який ділок намагався експортувати через Одеський порт, правоохоронці виявили чергову партію лісоматеріалів хвойних порід, задекларовані характеристики яких не відповідають супровідним документам», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Під час обшуків, проведених у приміщеннях деревообробних цехів, що належать підприємцю та за місцем його фактичного проживання правоохоронці вилучили деревину без підтверджуючих документів, чорнові записи та документи, що підтверджують незаконні експортні операції, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з партнерами.

Наразі планується повідомлення підприємцю про підозру за ст. 201-1 (незаконний експорт лісоматеріалів).