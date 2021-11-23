Виготовлення фіктивного паспорта ЄС Коштувало 5 тис. євро

СБУ викрила міжнародне угруповання злочинців, яке допомагало отримати громадянство країн ЄС на підставі підроблених документів. Клієнтами були громадяни Росії та тимчасово окупованих територій України. Коштувала така послуга 5 тис. євро.

Незаконний бізнес налагодили мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей за допомогою посередника-іноземця, повідомила у вівторок, 23 листопада, прес-служба управління СБУ у Івано-Франківській області.

Шахраї виготовляли фіктивні документи, необхідні для набуття іноземного громадянства, та забезпечували процедуру їх подання на розгляд поза основною чергою. Серед осіб, які користувалися злочинною схемою, СБУ виявила громадян Російської Федерації, мешканців тимчасово окупованих територій України, а також колишніх посадовців місцевих органів влади.

«Під час обшуків у фігурантів вилучили близько 60 комплектів документів громадян РФ та України для отримання іноземного громадянства, оригінали та копії іноземних паспортів, підроблені печатки та штампи, фіктивні витяги з РАЦС, які були підставою для оформлення іноземного громадянства, чорнові записи проведених оборудок, ноутбуки, планшети, флешки, мобільні телефони, жорсткі диски з доказами протиправної діяльності», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ст. 209 (відмивання майна), ст. 358 (підроблення документів).