Підприємець видавав підроблені довідки на бланках двох загальноукраїнських медичних лабораторій

СБУ викрила івано-франківського власника трьох туристичних агенцій, який виготовляв фейкові довідки про негативний результат ПЛР-тестування на Covid-19. Для отримання тесту клієнтам турфірми не потрібно було відвідувати лабораторій, а лише додатково заплатити майже 500 грн, повідомила у п'ятницю, 12 листопада, прес-служба СБУ у Івано-Франківській області.

Підприємець видавав підроблені довідки на бланках двох загальноукраїнських медичних лабораторій і засвідчував їх фальшивими печатками медустанов та лікарів.

«Для достовірності він створив фейковий вебсайт, який імітував сторінку відомої медичної лабораторії. Після переходу за QR-кодом, зісканованим із фальшивки, на сайті можна було побачити результати свого тестування на офіційному бланку медичної установи. », – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

На підробленому сайті медичної лабораторії були вказані дані про тестування 4,5 тис. осіб.

Під час обшуків в офісних приміщеннях туристичних агенцій та за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили підроблені довідки з негативними результатами ПЛР-тестів на Covid-19, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які підтверджують виготовлення підробок та чорнові записи та банківські картки, через які відбувався розрахунок.

Наразі підприємцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).