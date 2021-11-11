За весь час пандемії на Прикарпатті лабораторно підтвердили 111,9 тис випадків Covid-19

У Івано-Франківській області за минулу добу, 10 листопада, виявили 1454 нових випадків Covid-19. Це найбільша для Прикарпаття кількість виявлених хворих за добу від початку пандемії. Попередній максимум медики фіксували 27 жовтня 2021 року, коли виявили 1258 хворих на Covid-19.

За інформацією прес-служби Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за минулу добу, 10 листопада, на території області виявили 1454 нових випадків коронавірусу. Одужало 608 осіб та зареєстровано 19 летальних випадків.

За словами головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області Руслана Савчука, вчорашня доба підтвердила його недавні прогнози щодо подальшої епідситуації в області.

«Я попереджав про неприпустимість ігнорування карантинними обмеженнями та протиепідемічними заходами, оскільки епідемічна ситуація на Прикарпатті ще не стабілізувалася. Сьогодні маємо підтвердження моїх слів. Зареєстровано найбільшу кількість нових випадків захворювання на Covid-19 (1454) по нашій області за весь час пандемії! Також маємо 123 нових випадки захворювання серед дітей (із них 82 дитини шкільного віку)», – заявив Руслан Савчук.

Загалом за весь час пандемії на Прикарпатті – 111,9 тис. лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Одужало 94,8 тис. осіб, померло – 2,6 тис. За 10 листопада на території Івано-Франківської області першою дозою вакциновано 336,2 тис., другою 201,9 тис. мешканців області.