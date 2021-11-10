Печатки та підписи лікарів на сертифікатах не відповідали дійсності

У Коломиї у викладачів навчальних закладів виявили підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію від Covid-19. Під час перевірки медики з'ясували, що надані сертифікати не зареєстровані в електронній системі, а печатки та підписи лікарів підроблені, повідомила у середу, 10 листопада, прес-служба поліції Івано-Франківської області.

«До Коломийського районного відділу поліції надійшли повідомлення від працівників Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги про те, що під час перевірки міжнародних сертифікатів про вакцинацію, які надали адміністрації місцевих навчальних закладів, виявлено ряд фактів підроблення паспорту вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19 у працівників навчальних закладів», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Івано-Франківської області.

У коментарі ZAXID.NET речниця івано-франківської поліції Тетяна Іванюк повідомила, що йдеться про 4 підроблених сертифікати. Проте невідомо, чи йдеться про вчителів одного навчального закладу, чи кількох.

За інформацією поліції, дані про вакцинацію вчителів в електронній системі були відсутні, а печатки та підписи лікарів на сертифікатах були підробленими. Поліцейські вилучили підроблену документацію та розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 358 (використання завідома підробленого документа).