Під час обшуків у лікаря вилучили, зокрема, 50 тис. грн

Служба безпеки України (СБУ) викрила лікаря одного з пунктів вакцинації у Дніпрі на виготовленні фальшивих ковід-сертифікатів. СБУ стверджує, що викритий лікар виготовляв до 30 фальшивих ковід-сертифікатів щодня.

Як повідомила СБУ в середу, 11 листопада, за внесення неправдивих відомостей в електронну систему eHealth він брав по 2,5 тис. грн з «клієнта». Фейкові сертифікати лікар здебільшого видавав громадянам, які не бажали вакцинуватися, але хотіли мати сертифікат у застосунку «Дія», а також клієнтам турагенцій міста, які планували виїхати за кордон із сертифікатом. Крім того, такі сертифікати у нього купували працівники місцевих підприємств. Дані невакцинованих пацієнтів він вносив до відповідної медичної системи як вакцинованих, а саму вакцину – списував. Така схема, як стверджує СБУ, проіснувала кілька місяців. Правоохоронці викрили лікаря на одній із «гуртових» оборудок під час передачі йому першого траншу за 9 підроблених сертифікатів про вакцинацію.

Під час обшуків, які правоохоронці провели за місцем праці й фактичного проживання лікаря, виявлено та вилучено:

печатки і штампи різних медичних закладів, у тому числі й ті, якими засвідчують результати лабораторних досліджень;

бланки суворої звітності, призначені для запису інформації про встановлені діагнози та перебіг хвороби;

50 тис. грн;

чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі лікарю інкримінують отримання хабарів. Також СБУ встановлює всіх причетних до схеми осіб. Після виявлення громадян, персональні дані яких були протиправно внесені в систему eHealth, СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію і притягнення їх до відповідальності за протиправні дії.

«Служба безпеки України акцентує увагу громадян України на неприпустимості використання в умовах пандемії підроблених тестів і сертифікатів про вакцинацію від Covid-19. За виготовлення та використання фальшивок передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність», – нагадали у спецслужбі.