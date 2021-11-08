Прикарпатська лікарка підробляла в eHealth дані про вакцинацію пацієнтів
Жінка вносила неправдиві відомості в систему «eHealth», а вакцину списувала
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Служба безпеки України викрила заступницю директора комунальної лікарні Івано-Франківської області, яка вносила неправдиві відомості про вакцинацію в електронну систему eHealth. За версією правоохоронців, за свої послуги жінка брала по 2,5 тис. грн з людини. До неї зверталися мешканці області, які не бажали вакцинуватися, однак хотіли мати свідоцтво в «Дії», повідомила у понеділок, 8 листопада, прес-служба управління СБУ у Івано-Франківської області.
Лікарка не проводила щеплення пацієнтів. Натомість незаконно вносила їхні персональні дані в електронну систему охорони здоров’я eHealth через програму «Medics» як нібито вакцинованих. Невикористану вакцину списувала.
«Під час обшуку, проведеного у службовому кабінеті зловмисниці, правоохоронці вилучили: комп’ютерну техніку, яка використовувалася для внесення даних у інформаційну систему Національної служби здоров’я України. Журнал обліку вакцинованих осіб та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
Після виявлення всіх осіб, персональні дані яких були незаконно внесені в систему, СБУ ініціюватиме анулювання їх свідоцтва про вакцинацію.