На сайтах відпочинкових комплексів має з’явитися інформація про додаткові обмеження

Туристам без covid-сертифікатів вакцинації чи ПЛР-тестів заборонять відвідувати відпочинкові й рекреаційні комплекси Івано-Франківської області. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні у середу, 3 листопада. Така ж заборона розповсюджується і на користування підвісними канатними дорогами та витягами.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій своїм рішенням зобов’язала керівників відпочинкових і рекреаційних комплексів не допускати відвідувачів без «зелених» Covid-сертифікатів або без негативного результату тестування на Covid-19, який проведений не більш як за 72 години, або без підтвердженої в «Дії» довідки про одужання. Без цих документів туристи також не зможуть скористатися підвісними канатними дорогами та витягами.

Також на офіційних сайтах відпочинкових і рекреаційних комплексів має бути розміщена інформація про введення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, які діють в умовах «червоного» рівня карантину.

До 5 листопада головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області має розробити рекомендації щодо дотримання суб’єктами господарювання протиепідемічних заходів. Водночас поліція контролюватиме дотримання встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів на території Івано-Франківської області.

За інформацією відділу туризму ОДА, у 2020 році Прикарпаття відвідало 3,9 млн туристів з 23 областей України. Туристичний збір Івано-Франківської області за 5 місяців 2021 року – 5 млн гривень. Це 90% річного показника 2020 року.

Додамо, що з 30 жовтня Івано-Франківська область віднесена до «червоної зони» карантину. 27 жовтня на території Івано-Франківської області виявили 1258 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Це рекордна кількість виявлених хворих за добу від початку пандемії. Попередній максимум медики фіксували 27 лютого 2021 року, коли виявили 892 хворих на Covid-19.