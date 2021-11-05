Жінка померла у перинатальному центрі

У перинатальному центрі Івано-Франківська від ускладнень Covid-19 померла 33-річна породілля. Летальний випадок стався у четвер, 4 листопада. На момент поступлення у медзаклад у жінки вже був підтверджений тестом коронавірус.

У коментарі ZAXID.NET в.о. директора обласного центру Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук підтвердив факт смерті породіллі.

«Жінці було 33 роки. У неї був позитивний тест на коронавірус. Ця хвороба й спричинила ускладнення. Померла вона у перинатальному центрі. Новонароджена дитина жива. Породілля була невакцинована», – розповів Руслан Савчук.

За інформацією Івано-Франківської ОДА, лікування хворих на Covid-19 на сьогодні здійснюється у 25 медзакладах області. Там розгорнуто 2773 ліжка, їхня завантаженість складає 71,6%. За 4 жовтня в області виявлено 926 нових випадків хвороби та зафіксовано 21 смерть.