Служба безпеки України викрила військовослужбовця Повітряних сил України, якого підозрюють у зборі та передачі таємних даних розвідці Росії. Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

За словами правоохоронців, йдеться про посадовця однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ на Вінничині, якого викрили прихованому зборі секретних даних.

За версією слідчих, шпигун збирав дані про протиповітряну оборону української авіації на своєму робочому місці та зберігав їх у себе вдома. Ці дані становлять державну таємницю.

Слідчі СБУ також встановили, що двоє близьких родичів посадовця добровільно набули громадянства РФ, проживаючи в окупованому Криму до 2017 року.

Один із них приховав факт свого громадянства при вступі до вищого навчального закладу Збройних сил України.

Шпигуну скасували доступ до держтаємниці, а також звільнили його з посади в одному з військових вишів.