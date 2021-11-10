Окупанти інкримінують Юрієві Ломенку «державну зраду», йому загрожує до 20 років ув’язнення

Колишнього голову селища Сімеїз та екс-депутата так званої «Ялтинської міської ради» від «Єдиної Росії» Юрія Ломенка в окупованому Криму заарештували працівники ФСБ за підозрою у співпраці зі Службою безпеки України. Відео затримання опублікував новинний канал «Вести Крым».

У коментарях до відео зазначається, що Ломенка підозрюють у державній зраді, оскільки він нібито протягом 2017-2018 років на «замовлення» СБУ збирав і передавав дані, що становлять державну таємницю, а також секретну інформацію про працівників ФСБ.

Що відомо про Юрія Ломенка

У 2013 році Юрія Ломенка було обрано головою селища Сімеїз після резонансного вбивства попереднього селищного голови Кирила Костенка. Після окупації Криму Росією в 2014 році, Ломенко залишився на півострові і навіть Став депутатом Ялтинської міськради від пропутінської партії «Єдина Росія».

Також Ломенко очолював кримську регіональну громадську організацію «Національно-культурна автономія «Українці Криму», яку нещодавно з ініціативи самого Ломенка було ліквідовано. Також 25 жовтня Ломенко написав заяву про відставку за власним бажанням без вказівки причини та був позбавлений депутатських повноважень, зазначає «Фокус».

Якщо вину Юрія Ломенка буде доведено, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 20 років.