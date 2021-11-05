Перший заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони Руслан Демченко у 2010 році лобіював ухвалення Харківських угод, якими Україна продовжила термін перебування російського флоту в Криму. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми».

Журналісти оприлюднили фрагменти зі стенограми закритого засідання комітету парламенту з питань нацбезпеки й оборони, у якому брав участь Демченко. Він, відповідно до стенограми, переконував депутатів підтримати розгляд законопроекту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Один із депутатів поцікавився, у чому користь угоди для України. Тоді заступник глави МЗС одним з аргументів навів високу ціну на російський природний газ для України.

«У цій ситуації, звичайно, не залишається іншого виходу, як піти з російською стороною на переговори щодо коригування ціни на газ, і домовленостей, і компромісу», – зазначив він.

Також Демченко заявляв, що в межах переговорів із Росією, Україна «отримала можливість закласти ґрунт для стабільного економічного розвитку протягом найближчого десятиліття», а самі домовленості – «йдуть у руслі євроінтеграційного напрямку зовнішньої політики нашої держави, вони дозволять європейським країнам бути впевненими щодо транзиту російського газу споживачам в Європі».

Відповідно до стенограми, чиновник переконував, що російський флот у Криму – це стабільність для України. Мовляв, перебування флоту РФ сприяє зміцненню загальноєвропейської та регіональної безпеки. Тоді позиція комітету нацбезпеки розділилася: 7 депутатів підтримали ратифікацію угод, інші 7 – виступили проти. Однак 27 квітня 2010 року Верховна Рада проголосувала за ратифікацію Харківських угод.

Журналісти звернулися до Демченка з проханням про коментар. Однак у РНБО відповіли, що організація інтерв'ю найближчим часом неможлива, «зважаючи на щільний графік його роботи».

Фактично докази «Схем» спростовують заяву МЗС, де раніше переконували, що Руслан Демченко не був причетний до підготовки Харківських угод. Там наголошували, що двосторонні відносини з РФ у повноваження Демченка віднесли через шість днів після підписання угод.

Колишній президент-утікач Віктор Янукович 21 квітня 2010 року, перебуваючи в Харкові, підписав від імені України угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом на 25 років продовжили строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Зробив він це нібито під приводом отримання знижки на природний газ.

Насправді ж – штучно створив передумови для збільшення чисельності військ РФ та умови їхнього перебування на території України, зазначають прокурори. Тому з 20 лютого 2014 року військовослужбовці Чорноморського флоту Росії, взаємодіючи з іншими підрозділами Збройних сил РФ, здійснили військову окупацію та подальшу окупацію півострова Крим.

11 березня РНБО доручила СБУ перевірити обставини підготовки та ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими Україна продовжила термін перебування російського флоту в Криму. 12 березня СБУ розпочала досудове розслідування, зокрема обставин підписання угод 21 квітня 2010 року, а також дотримання регламенту під час їхнього затвердження у Верховній Раді.

Секретар РНБО Олексій Данілов казав, що якщо Служба безпеки «буде вважати за необхідне», вона має порушити провадження щодо цих людей за ст. 111 ККУ (держзрада).