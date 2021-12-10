На водіїв вантажівок складені протоколи через незаконне перевезення підакцизних товарів

Прикарпатські поліцейські вилучили дві вантажівки, які перевозили нелегальне дизельне пальне. Вантажівку Volvo, яка перевозила 26 тонн пального без документів, затримали у селі Раківчик. Іншу цистерну з 8 тонами нелегального пального поліцейські виявили у селі Старі Кривотули. На обох водіїв складені протоколи, а вантажівки вилучено до винесення судового рішення.

Про факт затримання двох вантажівок з нелегальним дизельним пальним у п'ятницю, 10 грудня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

«У селі Раківчик Коломийського району, поліцейські зупинили вантажний автомобіль Volvo з цистерною.Водій перевозив близько 26 тонн дизельного пального без дозвільних документів. Вантаж прямував до Закарпатської області. У селі Старі Кривотули Тисменицького району, поліцейські виявили ще одну вантажівку із нелегальним дизпаливом. Водій DAF перевозив понад 8 тонн пального до смт. Рожнятів, без зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних про факт переміщення пального, згідно з товарно-транспортними накладними на відпуск нафтопродуктів», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

На водіїв вантажівок складені протоколи через порушення порядку провадження господарської діяльності. Також поліцейські вилучили вантажівки з пальним загальним об’ємом понад 34 тонн до винесення судового рішення.