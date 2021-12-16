Продавцю наркотиків загрожує до десяти років тюрми

У Івано-Франківську на вулиці Степана Бандери поліцейські затримали 25-річного наркоторговця. Про те, що чоловік причетний до наркоторгівлі, поліцейським повідомили випадкові свідки, які бачили як він робить так звані «закладки». Під час обшуку у рюкзаку затриманого поліцейські знайшли декілька десятків поліетиленових пакетиків з канабісом та марихуаною. Чоловіку загрожує до десяти років тюрми.

Повідомлення про те, що на вулиці Степана Бандери підозрілий чоловік робить «закладки» з наркотиків поліцейські отримали у середу, 15 грудня, через спеціальний Telegram-чат. Випадкові свідки вказали точну адресу, місця розкладання наркотиків та описали чоловіка. На вказане місце виїхали патрульні, які і затримали підозрюваного з рюкзаком, що підпадав під орієнтування.

«Поліцейські в рюкзаку 25-річного мешканця Тисмениці, виявили декілька десятків поліетиленових пакетиків з канабісом і марихуаною, а також викрили місця, де чоловік розмістив наркотики для «клієнтів». Зловмисник зізнався, що злочинною діяльністю займається майже три місяці і для цього використовував Telegram-чати», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

За фактом збуту наркотиків поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Водночас чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Додамо, що повідомити про подібні факти можна, зателефонувавши на лінію «102» або ж написавши у створений прикарпатською поліцією Telegram-чат "DrugHuntersIF" (https://t.me/drughuntersIF) чи Всеукраїнський чат "DrugHunters" від Патрульної поліції (https://t.me/drughunters_ukraine_bot). Саме сюди анонімно можна надсилати фото та відео з «закладчиками» та їхніми покупцями, що шукають наркотики.