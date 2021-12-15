Тікаючи, викрадач не впорався з керуванням і в'їхав у дорожній знак

У селі у Драгомирчани поруч з Івано-Франківськом 24-річний чоловік під наркотиками викрав зі станції техобслуговування Hyundai і влаштував неподалік на ній ДТП. Чоловік зайшов на СТО, сів в автомобіль, коли власник відволікся, завів авто і поїхав. Далеко 24-річному чоловіку не вдалося від'їхати, оскільки він не впорався з керуванням і зіткнувся із дорожнім знаком. Після цього чоловік залишив автомобіль і почав тікати пішки. Причини такої поведінки наразі невідомі, патрульним вдалося оперативно затримати чоловіка, після чого виявилося, що він перебував під дією наркотиків. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Повідомлення про викрадення автомобіля з СТО у Драгомирчанах поліцейські отримали о 20:50 вівторка, 14 грудня. Власник авто розповів, що відволікся і не зачинив свою автівку.

«Поліцейські опитали свідків та перевірили наявність камер відеоспостереження неподалік місця вчинення злочину. На розшук транспортного засобу було орієнтовано наряди поліції Івано-Франківська й Тисмениччини. Потерпілий з небайдужим громадянином переслідував викрадача. Але останній у Драгомирчанах не впорався з керуванням і вчинив зіткнення з дорожнім знаком», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці уточнюють, що після ДТП чоловік покинув автівку і почав тікати, але його невдовзі затримали працівники патрульної поліції. Під час затримання 24-річний викрадач, мешканець Делятинської територіальної громади, поводився агресивно. Поліцейські з'ясували, що чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального Кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортом. За скоєне викрадачу загрожує до 8 років позбавлення волі.