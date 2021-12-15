Водія Range Rover чекають штрафи за керування авто без документів та водіння у нетверезому стані

Працівники патрульної поліції зупинили у Чернівцях водія Range Rover із 25-кратним перевищенням норми алкоголю в крові. Під час перевірки алкотестер показав результат у 5 проміле, що вважається смертельною дозою. 46-річного водія помітили випадково, коли він порушив ПДР. Окрім того, на нього скаржилися місцеві мешканці, заявляючи, що він шумів під вікнами, тривалий час їздячи вперед-назад між будинками. Після зупинки виявилося, що чоловік керує нетверезим і не має страхового полісу.

Порушення водієм Range Rover правил зафіксували вночі 14 грудня. «Близько 23:00 на вулиці Руській патрульні зупинили транспортний засіб Range Rover, водій якого порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування інспектори помітили, що у чоловіка присутні ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння – 5,0 проміле», – йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції.

Як уточнила ZAXID.NET речниця Патрульної поліції Чернівецької області Віта Криворучко, під час розмови з водієм виявилося, що чоловік керував автомобілем без страхового полісу. Відомо, що водію 46 років, сам він є мешканцем Чернівців і це його автомобіль.

У підсумку на нього склали протокол за ст. 130 (керування у нетверезому стані) та винесли постанову та ст. 126 КУпАП (керування без документів). Зазначимо, допустимий вміст алкоголю в крові водія становить 0,2 проміле. Понад 3 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням, а результат у 5 – смертельною дозою.