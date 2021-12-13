Завершили ремонт вулиці в листопаді, вартість будівництва – понад 1,6 млн грн

У центрі Чернівців провалилася бруківка тротуару на вулиці, яку відремонтували в листопаді цього року за понад півтора мільйона гривень. Світлину з проваленим тротуаром на вул. Льва Толстого опублікували користувачі в Telegram-каналі «ХЧ». Згідно з тендером, виконувала роботи компанія «Технобуд-сервіс».

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міськради Григорій Прохоренко повідомив ZAXID.NET, що підрядника зобов'яжуть усунути недоліки за власні кошти.

«Згідно з договором, є гарантійний термін, під час якого підрядник зобов'язаний усунути всі недоліки. Комісійно з технаглядом буде вивчена причина. Обов'язково буде звернення до підрядника з вимогою усунення недоліків», – повідомив ZAXID.NET посадовець.

Ось такий вигляд має наразі тротуар на вул. Льва Толстого

Зазначимо, капітальний ремонт вулиці виконували з початку липня до 15 листопада, вартість робіт склала понад 1,6 млн грн. Згідно з системою YouControl, власником чернівецької компанії «Технобуд-сервіс», яка ремонтувала вулицю, є Ігор Стариков. Відомо, що чоловік займається будівництвом та обслуговуванням будинків, у 2015 балотувався до Чернівецької міськради від партії «Громадянська позиція», однак його партія не пройшла.