На вулиці Воробкевича у Чернівцях у покинутому приміщенні виявили тіло 70-річного чоловіка. У померлого були перерізані вени, тому правоохоронці припускають, що він вчинив самогубство. Наразі тіло відправили на експертизу. Про смерть чоловіка у середу, 15 грудня, ZAXID.NET повідомила речниця Нацполіція Тетяна Андрійчук.

«У закинутому приміщенні по вул. Воробкевича виявили тіло чоловіка 1951 року народження. Попередньо правоохоронці кваліфікують, як самогубство, адже в чоловіка виявили порізані вени. Тіло чоловіка відправили наразі на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті», – розповіла ZAXID.NET Тетяна Андрійчук.

Наразі невідомо, де саме мешкав чоловік та чи є в нього родичі. Інцидент трапився поблизу житлових будинків. Наразі триває розслідування та встановлення причин смерті.

Відомості про смерть чернівчанина правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією ст. 115 ККУ з приміткою «самогубство».