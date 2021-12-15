У господарстві села Опришени Чернівецької області у вівторок, 14 грудня, виявили випадок африканської чуми свиней. Зазначимо в листопаді за 10 км від цього села на смітниках знайшли мертву свиню, в якої підтвердили захворювання, однак чи пов’язані ці випадки між собою, невідомо. Про африканську чуму свиней повідомила прес-служба Держпродспоживслужби Чернівецької області.

«Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного матеріалу, виданого Івано-Франківською державною лабораторією Держпродспоживслужби від 14 грудня 2021 року, в приватному секторі села Опришени Глибоцького району зареєстровано випадок африканської чуми свиней», – йдеться в повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби за 14 грудня.

Наразі працівники Держпродспоживслужби заборонили безконтрольне переміщення тварин у селі Опришени.

Зазначимо, це вже другий випадок африканської чуми свиней в цьому районі. Місяць тому в селі Горобівці, що за 10 км від Опришен, на смітнику виявили мертву свиню, в якої лабораторно підтвердили чуму. Тоді ж захворювання виявили також при перевірці дикого кабана з мисливського клубу «Лісівник», який був добутий під час полювання.