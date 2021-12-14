На Буковині після п’яти днів у реанімації помер 60-річний чоловік, якого ще 7 грудня під час конфлікту побила сестра. Конфлікт між 42-річною жінкою та братом виник під час розпивання алкоголю у селі Каплівка за 5 км від Хотина. Тоді жінка нанесла братові близько 20 ударів, внаслідок чого він втратив свідомість. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про офіційне вручення підозри 42-річній жінці прес-служба Нацполіції повідомила 13 грудня.

«У селі Каплівка Дністровського району під час спільного розпивання алкогольних напоїв між братом та його 42-річною сестрою виникла суперечка, яка переросла в бійку. Внаслідок конфлікту жінка нанесла буковинцю 20 ударів кулаками та ногами по тулубу та голові. Потерпілого медики госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні, після п’яти днів перебування у комі, він помер», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.



Згідно з експертизою, чоловік помер внаслідок численних травм голови. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а сестрі померлого повідомили про підозру. Жінці за скоєне загрожує до 10 років позбавлення волі.