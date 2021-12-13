Організувала благодійну акцію й збирала речі волонтерка Марта Левченко

У Чернівцях у вівторок, 14 грудня, малозабезпеченим сім’ям роздадуть 15 тонн допомоги, а це побутові речі, продукти, одяг, та новорічні подарунки. Про благодійну акцію повідомила волонтерка Марта Левченко. Жінка уточнила, що речі даруватимуть з 10:00 до 16:00 на вулиці Шепетівській, 5 у Будинку естетики та дозвілля.

«Ми намагаємося встигнути об‘їхати максимальну кількість громад з адресною допомогою для сімей, що виховують дітей. А вже 14 грудня, завтра, допомогу зможуть отримати всі хто її потребує у Чернівцях. Ми зібрали понад 15 тонн допомоги та подарунків! То ж приходьте у Будинок культури по вул. Шепетівська 5 з 10:00 до 16:00», – йдеться у повідомленні Марти Левченко.

Речі для малозабезпечених жінка збирала з іншими волонтерами. Марта Левченко оголошувала у Facebook в про приймання одягу, подарунків, товарів побуту, а також просила небайдужих долучитись фінансово. Наразі збір триває досі.

Зазначимо, Марта Левченко — керівниця благодійного фонду «Я майбутнє України» та засновниця кризового центру для матерів з дітьми «Місто добра». Туди потрапляють жінки, які постраждали від домашнього насильства або ті, які потребують кращих умов для своїх дітей. Крім того, жінка займається збором коштів для онкохворих та дітей з інвалідністю.