Автомобіль зловмисники покинули на узбіччі дороги в сусідньому селі

У Чернівецькій області вночі вівторка, 14 грудня, поліція затримала трьох юнаків віком 16,18 і 21 років за викрадення автомобіля. Інцидент трапився на автобусній зупинці міста Вашківці. Зі слів потерпілого, він посварився з трьома хлопцями, ті побили його і викрали кросовер. Про затримання зловмисників повідомила прес-служба Нацполіції Чернівецької області. Юнакам за скоєне загрожує від 5 до 8 років тюрми.



«У ніч з 13 на 14 грудня від 25-річного жителя Вижницького району надійшло повідомлення. Зі слів заявника, на автобусній зупинці в місті Вашківці у нього виник конфлікт із трьома хлопцями. Коли чоловік на своїй автівці Suzuki Grand Vitara поїхав додому, зловмисники зупинили його і, застосувавши фізичну силу, заволоділи транспортним засобом», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Цієї ж ночі правоохоронці розшукали кросовер, який зловмисники покинули в сусідньому селі, а трьох хлопців затримали й помістили до ізолятора. Ними виявились двоє мешканців села Карапчів, віком 16 і 21 рік, та 18-річний мешканець Вашківців.

Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Триває розслідування. Юнакам за скоєне загрожує від 5 до 8 років тюрми.