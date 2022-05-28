41-річний киянин 27 травня підірвав гранату в автомобілі з чотирма людьми на Львівщині неподалік кордону з Польщею. Попередньо чоловік видурив у цих людей по кілька тисяч доларів на купівлю автомобілів за кордоном, проте ні купувати автомобілі, ні повертати гроші не збирався. Усі постраждалі вижили після вибуху, а 41-річному зловмиснику тепер загрожує до 15 років ув’язнення за замах на вбивство.

Як повідомили у поліції Львівщини, інформація про вибух автомобіля Mitsubishi на парковці готелю біля держкордону надійшла до правоохоронців 27 травня о 14:20. Слідчі встановили, що кілька тижнів тому 41-річний киянин запропонував своїм знайомим – 54-річній жінці, двом 54-річним та 43-річному чоловікам – передати йому по кілька тисяч доларів на купівлю автомобілів за кордоном. Проте автомобілі він не придбав, а гроші привласнив.

«За якийсь час “клієнти” почали дедалі активніше цікавитись, чому ж вони досі не отримали свої автомобілі. Тоді зловмисник заявив, що машини найближчим часом мають прибути з-за кордону, і разом з майбутніми власниками приїхав на Львівщину зустрічати неіснуючі авто. Оскільки насправді ніяких автомобілів зловмисник не придбав, а повертати кошти наміру не мав, він вирішив вбити своїх “клієнтів”. Коли всі сіли в автомобіль, він під надуманим приводом вийшов з машини, залишивши на передньому пасажирському сидінні сумку з гранатою», – йдеться в повідомленні поліції.

Від вибуху, ймовірно, гранати Ф-1 травми отримали всі четверо пасажирів, мешканці Київщини, ніхто з них не загинув. Поліцейські затримали підривника, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За замах на вбивство йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

Зазначимо, що кілька днів тому у Здолбунові 35-річний чоловік під час сварки кинув навздогін своїй двоюрідній сестрі та її 11-річній доньці вибухівку. Потерпілих доправили до лікарні з травмами різного ступеню, наразі їхньому життю нічого не загрожує.