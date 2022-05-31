41-річний киянин 27 травня підірвав гранату в автомобілі з чотирма людьми на Львівщині

На Львівщині суд обрав запобіжний захід 41-річному киянину, що підірвав гранату в автомобілі з чотирма людьми на Львівщині. За замах на вбивство чоловіка арештували без права внесення застави. Про це повідомила обласна прокуратура.

41-річний киянин 27 травня підірвав гранату в автомобілі з чотирма людьми на Львівщині неподалік кордону з Польщею. Він залишив у припаркованому автомобілі, де перебували його знайомі, свій рюкзак із гранатою. Після її активації, киянин вийшов з авто на безпечну відстань.

Від вибуху, ймовірно, гранати Ф-1 травми отримали всі четверо пасажирів – 54-річна жінка, двоє 54-річних та 43-річний чоловік. Усі вони є мешканцями Київщини, ніхто з них не загинув.

Попередньо чоловік видурив у чотирьох людей, що були в авто, по кілька тисяч доларів на купівлю автомобілів за кордоном, проте ні купувати автомобілі, ні повертати гроші він не збирався.

За замах на вбивство підривнику загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.