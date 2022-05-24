Під час сварки 28-річна жінка вибігла з дому разом із донькою, а зловмисник кинув їм услід вибуховий пристрій

У Здолбунові 35-річний чоловік під час сварки кинув навздогін своїй двоюрідній сестрі та її 11-річній доньці вибухівку. Потерпілих доправили до лікарні з травмами різного ступеню, наразі їхньому життю нічого не загрожує. Чому саме виник конфлікт, та звідки чоловік взяв боєприпас, з'ясовує слідство. За замах на вбивство двох людей зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Інформація про подію надійшла до правоохоронців у понеділок, 23 травня, близько 20:00. «Поліцейські встановили, що у будинку за місцем проживання 28-річної здолбунівчанки між нею та її 35-річним двоюрідним братом, жителем Олександрії, виник конфлікт. Під час сварки матір із малолітньою дитиною вийшла з будинку, а родич вибіг за ними та на вулиці кинув услід невідомий пристрій, що здетонував у повітрі», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Внаслідок вибуху до лікарні із травмами різного ступеня госпіталізували 28-річну жінку та її 11-річну доньку. Нині їх життю нічого не загрожує.

Відомо, що чоловік приїхав у Здолбунів з Олександрії, аби погостювати у свого дядька. Що саме стало причиною конфлікту між ним та двоюрідною сестрою, з'ясовує поліція.

Із місця події поліцейські вилучили важіль, імовірно від гранати, та металеві уламки, які відправлені на експертизу. Зловмисника затримали, він перебуває в СІЗО. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство двох осіб, а також за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує від десяти до 15 років ув'язнення, або ж навіть довічне.