Зловмисник кинув ще одну гранату на територію сусіднього будинку, але вона не розірвалась

У селищі Головне на Волині 20-річний чоловік після конфлікту з односельцем кинув у його подвір'я гранату РГД-5. Внаслідок вибуху потерпілих немає, втім, постраждав будинок. Звідки чоловік взяв боєприпас, з'ясовують слідчі.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався близько 02:00 у понеділок, 25 квітня, у селищі Головне Ковельського району. До поліції звернувся 24-річний чоловік, який повідомив, що у його дворі вибухнув невідомий пристрій. Внаслідок цього було пошкоджено будинок.

«Обстеживши територію, правоохоронці встановили, що вибух стався внаслідок підриву боєприпасу, схожого на гранату РГД-5. Окрім цього, зловмисник кинув ще одну гранату на територію сусіднього будинку, вона не розірвалася. Вибухотехніки вилучили пристрій, скерували його для проведення необхідних експертиз», – йдеться у повідомленні.

Як встановила поліція, гранату на подвір'я заявника кинув його 20-річний односелець, з яким у нього напередодні виникнув конфлікт. Чоловіка затримали, слідчі вже відкрили кримінальні провадження за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна).