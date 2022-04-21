38-річному мешканцю Волині загрожує до семи років у тюрмі за продаж патронів. У нього вдома знайшли не лише боєприпаси, а й також саморобний вибуховий пристрій. Розслідування справи вже завершили, матеріали передали до суду.

Про завершення досудового розслідування у цій справі повідомила прес-служба поліції Волині у четвер, 21 квітня. Слідчі встановили, що 38-річний мешканець Волині неодноразово продавав патрони калібру 7,62. Також він виготовив саморобний вибуховий пристрій, який зберігав у себе вдома. Кому саме чоловік продавав боєприпаси, не повідомляють.

«Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту волинянином боєприпасів. Відповідно до висновку експертів, патрони придатні до стрільби. Крім того, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання, поліцейські виявили та вилучили саморобний вибуховий пристрій, який придатний до вибуху, а також боєприпаси та інші речові докази по справі», – повідомляє поліція.

Чоловікові оголосили про підозру за ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження за зброєю та боєприпасами) та ч.1 ст. 263-1 ККУ (незаконне виготовлення бойових припасів). Обвинувальний акт вже направили до суду. Чоловікові загрожує від трьох до семи років ув'язнення.