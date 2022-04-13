За словами рятувальників, на очищення замінованих територій підуть роки

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через військову агресію РФ Україна стала однією з найзабрудненіших боєприпасами країн світу.

За словами рятувальників, на очищення замінованих територій підуть роки.

Також у ДСНС нагадали, що зараз небезпечно:

ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії;

наближатися до розбитої ворожої техніки;

заходити до покинутих споруд та будинків.

У випадку знаходження підозрілого предмету потрібно повідомити рятувальників 101 чи національну поліцію – 102. До підозрілих та потенційно вибухонебезпечних предметів не можна підходити близько.

Крім того, на офіційному сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок

Відтепер можна щоденно відстежувати детальну динаміку робіт по розмінуванню (кількість виїздів, площа розмінованих територій та кількість розмінованих вибухонебезпечних предметів) в розрізі регіонів.

Подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання можна через сторінку з інтерактивною мапою на сайті або за номером 101.