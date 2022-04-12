Автомобіль наїхав на протитанкову міну на узбіччі

У Чернігівській області легковик підірвався на протитанковій міні, внаслідок чого загинув водій. Про це повідомляє поліція області.

«11 квітня близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі у селі Красне Чернігівського району підірвався легковий цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху водій загинув. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліцейські, спецпризначенці та вибухотехніки», – зазначається у повідомленні.

Поліцейські встановили, що 64-річний місцевий мешканець їхав дорогою з села Ладинка в напрямку Красного. В селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися і з’їхав з дороги на узбіччя. Там автомобіль наїхав на протитанкову міну. На жаль, внаслідок вибуху водій загинув на місці.