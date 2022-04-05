Чоловік приїхав на замінованій машині додому, відкрив багажник, після чого пролунав вибух

У Броварському районі Київщини 32-річний чоловік загинув від вибуху свого замінованого автомобіля. Чоловік не дочекався зачистки території військовими та вибухотехніками. Про це повідомила обласна поліція 5 квітня.

32-річний житель Броварського району Київщини загинув 4 квітня. Чоловік виявив своє авто у сусідньому селі, він знехтував інструкціями правоохоронців, не чекав зачистки території, натомість сів у авто і поїхав додому. На подвір’ї чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух. 32-річний чоловік отримав травми черева та таза несумісні з життям. Як виявилось, автомобіль був замінований російськими військовими.

«Звертаємось до громадян, які повертаються на звільнені від окупантів території. Не торкатися предметів та речей, заздалегідь не перевірених фахівцями. Радимо повертатись до помешкань після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг та приміщень», – наголошують правоохоронці.

Якщо ви помітили підозрілі предмети, то не підходьте до них та не торкайтесь, а одразу телефонуйте у поліцію на спецлінію 102.