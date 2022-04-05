Інформація про ворожі обстріли уже стала частиною наших буднів. 41 день українці відважно борються за свою землю і незалежність. Щодня наші військові, волонтери, мешканці на окупованих територіях, у гарячих точках, чи у безпечних містах доводять, що ми сильна нація і якась орда не зможе нас перемогти. Ми боремось і ми переможемо.

ZAXID.NET підсумовує сорок перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі українські військові відбили ракетну атаку російських винищувачів з території Білорусі у бік західних областей України. Проте збита над Тернопільщиною ракета зруйнувала склад міндобрив. Мешканців Кременецького району по руслу річки Іква закликали не вживати воду із криниць.

Росіяни розбомбили цистерну з азотною кислотою на Луганщині, там людей просять не виходити з дому, зачинити вікна та одягнути маски. На Донеччині ворог також обстріляв хімзавод.

У Запорізькій області росіяни захопили та замінували територію лікарні, де лежать їхні ж поранені військові. У порту Маріуполя ворог обстріляв торгове судно Домініканської Республіки. У тому ж Маріуполі росіяни готують масштабну провокацію. Російська пропаганда спробує переключити увагу світу від звірств у Бучі і почне брехати, що українські військові використовують мирних мешканців як живий щит.

Щодо звірств на Київщині, то на звільнених від росіян територіях знаходять дедалі більше тіл закатованих українців. У Ірпені, наприклад, знайшли убитих і зґвалтованих росіянами дітей.

Втрати російських окупантів

Українські захисники розбили росіян у передмісті Харкова, на Харківщині збили російський ударний вертоліт Ка-52, а також знищили десятки одиниць ворожої техніки. Наші десантники знищили російські танки та паливозаправник.

Станом на ранок 5 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 18500 військових. Також було знищено:

танків – 676 (+29);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 858 (+14);

артилерійських систем – 332 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 107 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 55 (+1);

літаків – 150 (+3);

гелікоптерів – 134 (+0);

автомобільної техніки – 1 322 (+49);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 94 (+2);

спеціальна техніка – 25 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

В Ірпені знайшли убитих і зґвалтованих росіянами дітей, на звільнених від росіян територіях знаходять дедалі більше тіл закатованих українців. Біля Броварів росіяни вбили 11 мирних жителів.