У вівторок, 5 квітня, Броварська окружна прокуратура Київщини розпочала розслідування численних вбивств росіянами мирних жителів. Відтак, лише за один день районна прокуратура відкрила кілька проваджень через звірства росіян щодо українців.

Прокурори встановили, що у містечку Велика Димерка Броварського району російські окупанти вбили 11 мирних мешканців. Їх вбили з вогнепальної та артилерійської зброї.

Неподалік у селі Богданівка, того ж Броварського району, під час обстрілу росіянами населеного пункту від осколкових поранень загинув місцевий житель.

Крім того, 3 квітня, двоє чоловіків підірвалися на міні на дорозі між селами Рудницьке та Перемога Баришівської. Чоловіки їхали на авто по ґрунтовій дорозі, коли наїхали на міну. Водій машини загинув одразу, а пасажир – поранений.

Усі вбивства задокументовані. Прокурори почали розслідування.