Окупанти вели обстріли спальних районів

В результаті сьогоднішніх обстрілів російськими військами Миколаєві загинули 10 мирних жителів, ще 46 людей отримали поранення. Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram.

За його словами, попередньо внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених.

З його слів, сьогодні о 7-й ранку відбувся перший обстріл міста. Окупанти вели обстріл спального району. Як зазначив міський голова, в районі немає жодного військового об'єкту, немає навіть жодної фабрики чи заводу – це звичайний спальний район, який обстріляли. В результаті одна людина загинула, 5 постраждало, дві знаходяться у важкому стані.

«Надвечір обстріляли також один з районів. Загалом за результатами цього обстрілу 9 людей загинуло, 41 людина була поранена. Я думаю, найближчим часом ми можемо почути ще про людей, які… у дуже важкому стані люди потрапили до лікарні», – додав міський голова.

Окрім житлових будинків, російські війська обстріляли: міську лікарню, обласну лікарню, центр профілактичних хвороб, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, 1 ПТУ, 2 філії закладів позашкільної освіти.

Як повідомляє місцевий сайт «Новости-N», боєприпаси вибухали біля зупинки та на дорозі в одному із жвавих районів міста. Осколки стали причиною поранень як людей, що перебували на вулиці і стояли на зупинці, так і пасажирів маршруток.

Це вже не перший випадок використання російськими військовими касетних боєприпасів. В ООН повідомляли, що станом на 30 березня розслідувачі вивчають 24 випадки застосування Росією касетних боєприпасів в Україні.