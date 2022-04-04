Росіяни обстріляли Миколаїв та Одесу. А також вперше завдали ракетний удар по Тернополю. На Луганщині від російських обстрілів загинули двоє волонтерів. Обстріли з боку росіян тривають, але й наші Збройні сили захищають українські міста та завдають ударів у відповідь.

Сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав звільнену від російських окупантів Бучу. А Європейський Союз офіційно звинуватив російську владу у військових злочинах у раніше окупованих населених пунктах Київської області.

ZAXID.NET підсумовує сороковий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уже другу ніч поспіль росіяни обстрілюють Одесу, а також атакували Миколаїв. На Луганщині від російських обстрілів загинули двоє волонтерів. Обстріли з боку росіян тривають, але й наші Збройні сили захищають українські міста та завдають ударів у відповідь.

Уперше ракетний удар завдали по Тернополю. Ворог намагався знищити один з об'єктів критичної інфраструктури. Військові встигли знешкодити загрозу, але осколки таки нанесли пошкодження, через це об'єкт у непридатному для використання стані.

Втрати російських окупантів

Напередодні Повітряні сили збили шість повітряних цілей росіян: зокрема зенітні ракетні війська знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22.

Не тільки чудова робота наших ЗСУ допомагає знищувати ворога. Російські військові самі допомагають: вони покинули в Україні ЗРК «Бук» і арсенал боєприпасів.

Українська артилерія накрила вогнем ангар з російською технікою.

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 4 квітня:

особового складу – близько 18 300 осіб (приблизно +300 за попередню добу);

танків – 647 (+3);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 844 (+14);

артилерійських систем – 330 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 107 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 54 (+0);

літаків – 147 (+4);

гелікоптерів – 134 (+0);

автомобільної техніки – 1 273 (+24);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 92 (+3);

спеціальна техніка – 25 (+1);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Російські загарбники продовжують тероризувати мешканців Херсонщини. Безліч людей залишились без електрики, зв'язку, ліків, їжі і води. У Харкові семеро людей загинули від обстрілу росіянами житлових будинків. А у Каховці окупанти на мирному зібранні викрали чотирьох активістів. Також стало відомо про викрадення ще одного голови місцевої громади.

На Луганщині двоє волонтерів загинули від російських обстрілів. Також у Рубіжному росіяни обстріляли церкву.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова стверджує, що за час окупації Київщини найбільше людей загинуло у Бородянці.

Росіяни грубо порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, вони тримають українців у ямах, б'ють їх та нацьковують на полонених собак.

Від початку війни російські окупанти вбили вже 18 журналістів.

Також стало відомо, що перші ознаки підготовки місця для поховань у Бучі з’явилися ще 10 березня. Довжина братської могили становила 13,7 метра. Тож Геноцид у Бучі був спланований. Також, за інформацією британської розвідки, плани Путіна передбачали страти мирних людей.