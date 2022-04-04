Після звільнення від окупантів Бучі там виявили масові вбивства мирних мешканців

Плани Путіна щодо вторгнення в Україну передбачали страти мирного населення, як це здійснили російські війська, зокрема, в Бучі. Про це повідомив глава британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур.

«Ми знали, що плани вторгнення Путіна включали страти мирних жителів його військовими і співробітниками розвідувальних служб», – написав Річард Мур у Twitter.

За словами Мура, повідомлення зі звільнених від російських солдатів українських районів про вбивства мирних жителів у вигляді страт, жахають і лякають.

Раніше голова МЗС Британії Ліз Трас заявила, що шокована звірствами росіян у Бучі й інших українських містах, тому воєнні злочини РФ мають бути покарані. «Ми повинні притягнути до відповідальності винних за жахливі дії російських військ у Бучі, Ірпіні та інших місцях України. Режиму Путіна не дозволять приховувати свою причетність до цих звірств», – написала вона у Twitter.

За даними Офісу генпрокурора, на Київщині виявили тіла вже 410 вбитих мешканців. Лише в одному місті Буча росіяни закатували щонайменше 280 мирних людей.