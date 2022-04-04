Загарбники викрали чотирьох активістів на мирному мітингу в Каховці
У неділю, 3 квітня під час мирного мітингу в Каховці Херсонської області російські загарбники викрали щонайменше чотирьох людей, повідомила Каховська міська територіальна громада.
Серед викрадених:
- Юрій Гедзик, 1974 р. н.;
- Ігор Бахур, 1983 р. н.;
- Анатолій Качинський, 1985 р. н.;
- Олена Бубнова, 1990 р. н.
Наразі їхнє місцезнаходження невідоме.
Крім того, 3 квітня під час мітингу двоє цивільних-мітингарів отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, другому в шию. Загрози їхньому життю немає.
1 квітня в Каховці російські військові захопили міськраду та призначили «керуючим» містом екс-депутата Херсонської облради Павла Філіпчука. Крім того, загарбники призначили «своїх» керівників поліції і водоканалу.
На Херсонщині жителі проводять мирні акції протесту проти російського агресора, а загарбники у відповідь застосовують силу і зброю проти людей, є поранені та затримані. Окупанти викрадають жителів області, представників місцевої влади, журналістів.
Нагадаємо, 2 квітня загарбники жорстко розігнали мирний мітинг в Енергодарі Запорізької області.