За попередніми даними, є затримані та поранені

У окупованій путінськими військами Каховці на Херсонщині військові відкрили вогонь по учасниках мирного українського мітингу. Про це повідомляє «Суспільне Херсон».

За попередніми даними, є затримані та поранені.

Зазначимо, що російські військові змістили владу Каховки і призначили кількох керівників-колаборантів.

Військовими РФ повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Павло Філіпчук, керівник поліції – Олег Буховець, керівник КВУ «Водоканал» – Олег Гаврилюк. Працівникам міськвиконкому запропонували співпрацювати з призначеними особами, інакше всі будуть звільнені, зазначає ТСН.

12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються провести «референдум» щодо оголошення Херсонської області «народною республікою». Крім того, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні окупанти стріляниною і світлошумовими гранатами розігнали мітинг в Енергодарі.