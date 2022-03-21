Росія відправила в Україну службовців підрозділу Росгвардії ОМОН, щоб розганяти мирні акції проти окупації в українських містах.

Так, наприклад, місцева влада міста Енергодар повідомляє, що після акції протесту 20 березня, окупанти привезли у місто 600 омонівців.

«Після вчорашньої акції спротиву мешканців м. Енергодар рашистські окупанти привезли у місто 600 омонівців. Карателів з дубинками, щитами та вогнепальною зброєю розставили по місту. Вони повинні не допускати будь-яких акцій спротиву та, навіть, найменшого скупчення людей. Окупанти діють, як у Москві та інших рашистських містах», – вказано у повідомленні державного підприємства «Енергоатом».

Міський голова Енергодару Дмитро Орлов також підтвердив, що росіяни планують використовувати проти мирних мітингувальників силу.

«Є підтверджена інформація, що російські війська, які вчора побачили єдність та силу духу енергодарців, сьогодні готуються особливо ретельно. Та вже з самого ранку формують чисельну за кількістю колону для використання жорстких силових методів захоплення та покарання людей. І мають вказівку використовувати зброю, сльозогінний газ та інші насильницькі методи проти мирного населення», – повідомив Дмитро Орлов.

Мер Енергодара анонсував, що о 14:00 місцеві мешканці міста знову вийдуть на акцію протесту проти російської окупації.