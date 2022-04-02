В окупованому Енергодарі пролунала серія гучних вибухів

Російські окупаційні війська у суботу, 2 квітня, розігнали проукраїнський мітинг мирних мешканців в місті Енергодар (Запорізька область). Про це повідомила прес-служба Енергоатому.

«В Енергодарі пролунала серія гучних вибухів. Сьогодні зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали російськофашистські окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих», – йдеться у повідомленні.

За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та обстрілів.

Енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях. Ймовірно окупанти застосували світлошумові гранати.

Також у Енергодарі почали глушити зв’язок. Пропав дротовий Інтернет, телефонні дзвінки також неможливі.

«На цей час відомо про кількох містян, які потрапили до лікарні з травмами та важкими опіками – через влаштовані окупантами вибухи й мінометні черги по мирних мешканцях у районі БК «Сучасник», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Запорізька АЕС та місто Енергодар з 4 березня перебувають під окупацією російських військових формувань. На майданчику Запорізької АЕС, крім військових країни-агресора, тривалий час незаконно перебувають представники російської корпорації з атомної енергії «Росатом». Мешканці міста регулярно виходять на мирні протести проти окупантів.

Депутат міської ради тимчасово окупованого Енергодару від проросійської ОПЗЖ Андрій Шевчик заявив, що від неділі, 27 березня у місті починає працювати «рада самоорганізації міста», яку він створив і яка нібито буде виконувати функції міської влади.