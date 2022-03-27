Енергодарський колаборант Андрій Шевчик оголосив себе головою «ради самоорганізації міста»

Депутат міської ради тимчасово окупованого Енергодару від проросійської ОПЗЖ Андрій Шевчик заявив, що від неділі, 27 березня у місті починає працювати «рада самоорганізації міста», яку він створив і яка нібито буде виконувати функції міської влади. Енергодар тимчасово перебуває під російською окупацією, його мешканці регулярно виходять на мирні протести проти окупантів. Андрій Шевчик записав відеозвернення, яке опублікував міський портал Запоріжжя у Telegram.

Депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчик оголосив себе керівником власноствореної ради.

«Я, Шевчик Андрій, депутат енергодарської міськради, інформую вас, що з 27 березня у місті починає працювати громадська рада самоорганізації міста. Рада створена для комунікації всіх небайдужих відповідальних городян, які хочуть створити нормальні умови для життя в Енергодарі», – заявив Шевчик.

Він додав, що рада займатиметься питанням торгівлі та ціноутворення, комунальними питаннями, освітою, забезпеченням медикаментами місто. Шевчик наголосив, що має підтримку від Союзу афганців та Енергодарського козацтва.

У відповідь на заяву колабранта Шевчика, мер Енергодара Дмитро Орлов заявив: «Створена так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Володимировичем Шевчиком немає жодного відношення до юрисдикції України».

Додамо, Андрій Шевчик народився у Красноярську в Росії. Працював на Запорізькій АЕС, раніше був у «Партії регіонів», а в 2020 став міським депутатом від проросійської ОПЗЖ, діяльність якої тиждень тому, 20 березня, РНБО вирішила призупинити, тому що ця партія має прямі зв’язки з окупантами.