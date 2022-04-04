Росіяни завдали ракетних ударів по Миколаєву та Одесі
Одесу атакують другу ніч поспіль
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Російські окупанти вночі та вранці понеділка, 4 квітня, завдали ракетних ударів по Миколаєву та Одесі.
«Друзі, з самого ранку російські війська нанесли кілька ракетних ударів по місту. Збираємо дані», – повідомив 4 квітня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він закликав мешканців не публікувати фото відео з місць обстрілів.
Окрім того, другу ніч поспіль російські військові атакували ракетами Одесу.
«Одеса. Вночі було нанесено рашистський ракетний удар по одному з об'єктів. Подальша інформація надалі уточнюється», – написав вранці речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Facebook.
В оперативному командуванні «Південь» розповіли, що, атакувавши Одесу, ворог не влучив у ціль, однак пошкодив нежитлові будівлі. «Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежитлових будівель. Постраждалих немає, інші обставини уточнюються», – йдеться в повідомленні.
Напередодні росіяни теж атакували об’єкти критичної інфраструктури Одеси, обійшлося без жертв.
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