Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.

Президент Володимир Зеленський відвідав Бучу на Київщині, де раніше росіяни розстріляли сотні мирних мешканців. Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями, повідомила у понеділок, 4 березня, «Українська правда».

Масові вбивства, які вчинили російські військові, Зеленський назвав військовими злочинами та геноцидом в Україні.

«Для нас дуже важливо, що тут знаходиться преса, знаходяться журналісти, це найголовніше. Ми дуже хочемо, щоб ви показали світу, що відбувалося тут, що робили російські військові, що робила Російська федерація в мирній Україні», – звернувся до журналістів президент.

Фото з офіційного каналу Володимира Зеленського у Telegram

На запитання кореспондента BBC, чи вважає він все ще можливим обговорювати мир із Росією, президент сказав, що так.

«Так, бо Україна має отримати мир. Ми у Європі ХХІ століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля», – зазначив Зеленський.

1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив радісну звістку – українські військові 31 березня звільнили місто від російських загарбників. Наступного дня окупантів викинули з усієї Київської області. Геноцид у Бучі. розстріляли зв’язували руки