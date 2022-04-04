Володимир Зеленський відвідав звільнену від окупантів Бучу
Президент Володимир Зеленський відвідав Бучу на Київщині, де раніше росіяни розстріляли сотні мирних мешканців. Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями, повідомила у понеділок, 4 березня, «Українська правда».
Масові вбивства, які вчинили російські військові, Зеленський назвав військовими злочинами та геноцидом в Україні.
«Для нас дуже важливо, що тут знаходиться преса, знаходяться журналісти, це найголовніше. Ми дуже хочемо, щоб ви показали світу, що відбувалося тут, що робили російські військові, що робила Російська федерація в мирній Україні», – звернувся до журналістів президент.
Фото з офіційного каналу Володимира Зеленського у Telegram
На запитання кореспондента BBC, чи вважає він все ще можливим обговорювати мир із Росією, президент сказав, що так.
«Так, бо Україна має отримати мир. Ми у Європі ХХІ століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля», – зазначив Зеленський.
1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив радісну звістку – українські військові 31 березня звільнили місто від російських загарбників. Наступного дня окупантів викинули з усієї Київської області. Геноцид у Бучі. розстріляли зв’язували руки
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